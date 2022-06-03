شاهد.. ضبط حظائر دواجن مخالفة وحضانات بيض فاسد بالطائف

وقد وقف رئيس بلدية الطائف الجديد إبراهيم بن هيف الحارثي، على حظائر الدواجن، واتضح وجود أكثر من 600 حبة، كان من بينها 100 حبة نافقة، ولوحظ أيضًا وجود حضانات بيض بها أكثر من 200 طبق بيض فاسدة، فيما جرى إتلافها فورًا في الموقع بواسطة ضواغط شركة النظافة التابعة للأمانة.