شاهد.. ضبط حظائر دواجن مخالفة وحضانات بيض فاسد بالطائف

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد"، عن أرض مسورة بمساحة كبيرة في حي الرميدة، تحولت لحظائر دواجن مخالفة، جرى التعامل معها وفق النظام.
وقد وقف رئيس بلدية الطائف الجديد إبراهيم بن هيف الحارثي، على حظائر الدواجن، واتضح وجود أكثر من 600 حبة، كان من بينها 100 حبة نافقة، ولوحظ أيضًا وجود حضانات بيض بها أكثر من 200 طبق بيض فاسدة، فيما جرى إتلافها فورًا في الموقع بواسطة ضواغط شركة النظافة التابعة للأمانة.
وبتفتيش الموقع، لوحظَ وجود مكان مخصص للذبح وسلخ الدواجن، حيث تمت مصادرة الأدوات المستخدمة في ذلك وعددها 4 أدوات، كما تم إغلاق الموقع وإشعار مالكه بمراجعة البلدية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأوامر والتعليمات بحقه.