شاهد.. ضيوف الملك من باكستان وطاجيكستان يصلون مكة لأداء الحج

وصل حجاج جمهوريتي باكستان وطاجيكستان المستضافون ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة بجوار الحرم المكي الشريف.
ونقل المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لضيوف خادم الحرمين الشريفين القادمين من باكستان وطاجيكستان، متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وإقامة سعيدة، كما نقل لهم تهاني وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمشاركتهم ضمن البرنامج لأداء فريضة الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين، راجياً من الله أن يتقبل منهم مناسكهم.
يشار إلى أن اللجان المنظمة ببرنامج الضيوف قد عملت منذ وقت مبكر على تسهيل الإجراءات لاستقبال طلائع الحجاج وتذليل الصعوبات كافة من خلال القيام بعملية إصدار التصاريح والنقل والتسكين وغيرها من الخدمات للضيوف.