شاهد.. ضيوف الملك من باكستان وطاجيكستان يصلون مكة لأداء الحج

ونقل المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لضيوف خادم الحرمين الشريفين القادمين من باكستان وطاجيكستان، متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وإقامة سعيدة، كما نقل لهم تهاني وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمشاركتهم ضمن البرنامج لأداء فريضة الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين، راجياً من الله أن يتقبل منهم مناسكهم.