شاهد.. طالبات يبرمجن الروبوت "نورة" المتفاعل مع البشر في مؤتمر التعليم

جذب الروبوت "نورة"، الذي تمّت برمجته من قِبل طالبات جامعة الأميرة نورة، زوّار المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، بالرياض، حيث يستمتعون بالتفاعل والحديث معه.
وقالت الطالبة العنود خوج، من قسم علوم الحاسبات بجامعة الأميرة نورة، لـ"سبق": تمّت برمجة الروبوت "نورة" من قِبل طالبات قسم ابتكار، والذي يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية ويتفاعل مع البشر.
وأضافت: مركز ابتكار بالجامعة يلبي شغف الطالبات في مجال التقنيات الحديثة ونشر ثقافة الإبداع وتمكين المرأة بشكل كامل في المجتمع وقطاع الأعمال.
وأردفت الطالبة "العنود": ستكون هناك دورات ورش متنوعة في الذكاء الاصطناعي والروبوت، وكان تفاعل الزوّار مع جناح الجامعة والروبوت جيدًا ومتميزًا وممتعًا.
وأشادت بدور جامعة الأميرة نورة في إتاحة الفرص والمجالات كافة للطالبات في الإبداع والتميز، داعية الفتيات الى استثمار ما يجري حاليًا من تمكين المرأة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
من ناحيتها، قالت مديرة إدارة التعلم الإلكتروني بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن المهندسة منار بنت إبراهيم المحيميد، لـ"سبق": تم تطوير محتوى تفاعلي للمؤتمر لاستعراض دليل التخصصات في البكالوريوس والدراسات العليا والشراكات والاعتمادات الدولية والمحلية، وكذلك نظام دعم اتخاذ القرار يستعرض التقارير الاحصائية عن الجامعة بشكل تفاعلي ومحدث دورياً.
وأضافت: يتيح المحتوى التفاعلي جولة افتراضية على جميع مرافق الجامعة من أقسام وكليات وأندية والقاعات والفصول الدراسية ومركز المحاكاة وهو متاح على موقع الجامعة كذلك.
وأردفت المهندسة "منار": هذا الإبداع والإنجاز الذي تتميز به الجامعة يأتي بدعم وتمكين من رئيسة الجامعة أ.د إيناس بنت سليمان العيسى.