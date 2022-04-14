شاهد.. عائلة نائب وزير الدفاع الماليزي في مجمع "المؤسس" لكسوة الكعبة

استقبلت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وفد نائب وزير الدفاع الماليزي، إكمال هشام عبدالعزيز، والملحق العسكري بالمملكة العربية السعودية محمد نور ليزام شمس الدين؛ وذلك بحضور والدته وأبنائه، والوفد المرافق لهما؛ حيث كان في استقبالهم المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام أحمد بن مساعد السويهري.
وفي بداية الزيارة رحّب "السويهري" بالحضور، ثم اطلعوا على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها بالمملكة العربية السعودية ومراحل استبدالها، وقد أشادوا بما رأوه من إتقان وتَفانٍ في صناعة الكسوة والاهتمام بأدق تفاصيلها، وتهيئة المواد الأولية لها، كما تَعرفوا على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحرفة والإتقان والجودة.
وأعربوا عن عظيم امتنانهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما في هذه البلاد المباركة من جهود عظيمة والعناية بكسوة الكعبة المشرفة وتذليل كافة سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين.
فيما قدّموا شكرهم وتقديرهم للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد بن سعيد المالكي؛ لإتاحة هذه الفرصة التي أثْرَت معلوماتهم، وأطلعتهم على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة في خدمة الحرمين؛ داعين الله عز وجل أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين.
وفي نهاية الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية، وتدوين كلمة تذكارية لوكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.