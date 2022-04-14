شاهد.. عائلة نائب وزير الدفاع الماليزي في مجمع "المؤسس" لكسوة الكعبة

وفي بداية الزيارة رحّب "السويهري" بالحضور، ثم اطلعوا على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها بالمملكة العربية السعودية ومراحل استبدالها، وقد أشادوا بما رأوه من إتقان وتَفانٍ في صناعة الكسوة والاهتمام بأدق تفاصيلها، وتهيئة المواد الأولية لها، كما تَعرفوا على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحرفة والإتقان والجودة.