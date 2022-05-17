شاهد.. عابثون يُضرمون النار بمرمى نفايات عفيف وجهودٌ بلدية لإخماده

أشعل عابثون النار في مرمى النفايات المجاور لمحافظة عفيف؛ بحثًا عن الحديد؛ حيث غطت سحابة الدخان وروائح الحريق سماء المحافظة منذ أمس، وتضرر منها الأهالي والمسافرون.
بدورها، أكدت بلدية محافظة عفيف، أن فِرَقها -بمشاركة الجهات المختصة- تعمل دون توقف لإخماد الحرائق التي أشعلتها الأيدي العابثة بمكب النفايات.
يُذكر أن بعض ضعاف النفوس والعمالة المخالفة، يلجأون عادة لحرق النفايات لتذويب البلاستيك والأغلفة المحيطة بالحديد والنحاس وما يمكن بيعه، ليقوموا بجلبها إلى محلات شراء الحديد "السكراب" وبيعها هناك.
بدورهم، طالب بعض الأهالي بضرورة ملاحقة المتسبب وتقديمه للجهات المختصة، ومنع حدوث مثل ذلك مستقبلًا.