شاهد.. عابثون يُضرمون النار بمرمى نفايات عفيف وجهودٌ بلدية لإخماده

أشعل عابثون النار في مرمى النفايات المجاور لمحافظة عفيف؛ بحثًا عن الحديد؛ حيث غطت سحابة الدخان وروائح الحريق سماء المحافظة منذ أمس، وتضرر منها الأهالي والمسافرون.