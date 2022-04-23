شاهد.. عبر "إنسان" قصة كفيف سوداني أنقذ قريته من الفيضانات والسيول

لم يتمالك الفنان الإنسان فايز المالكي حبس دموعه، وهو يتفاعل بصدق مع حالة أحد السودانيين أثناء حديثه عن تفاصيل اللحظات الصعبة التي مرت عليه وعلى أسرته وهو يجد نفسه في العراء دون مأوى ودون غطاء أو كساء أو دواء، بسبب الفيضان الذي غمر قريته الوديعة في ولاية نهر النيل خارج الخرطوم، وذهب بالزرع والضرع والأملاك والأنعام ودمر البيوت.