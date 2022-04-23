شاهد.. عبر "إنسان" قصة كفيف سوداني أنقذ قريته من الفيضانات والسيول

لم يتمالك الفنان الإنسان فايز المالكي حبس دموعه، وهو يتفاعل بصدق مع حالة أحد السودانيين أثناء حديثه عن تفاصيل اللحظات الصعبة التي مرت عليه وعلى أسرته وهو يجد نفسه في العراء دون مأوى ودون غطاء أو كساء أو دواء، بسبب الفيضان الذي غمر قريته الوديعة في ولاية نهر النيل خارج الخرطوم، وذهب بالزرع والضرع والأملاك والأنعام ودمر البيوت.
وتناول المالكي عبر نافذة برنامج "إنسان" الذي تبثه القناة السعودية ضمن برامجها الرمضانية للعام 2022، حجم المساعدات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للشعب السوداني، كمعونات مباشرة للمتضررين من الفيضانات في أطراف العاصمة السودانية الخرطوم الذين يعيشون في الريف ويعانون من ويلات كوارث الفيضانات والسيول.
وقال المالكي: في قرية بولاية نهر النيل خارج الخرطوم قابلنا أهلها بحفاوة لم تكن بغريبة على السودانيين أهل الطيبة والكرم الأصيل؛ حيث بدأنا بالسؤال عن أحوال القرية وأهلها وعن الفيضان وما خلفه من كوارث وتحدث الأهالي عن لحظات صعبة مرت بهم، منها غرق محاصيلهم ودمار بيوتهم، ومتابعة أحوال تركوا بيوتهم ونزحوا إلى أطراف بعيدة عن القرية.
وينقل البرنامج مشاعر الممثل القدير فايز وقد غلبته دموعه وهو يسمع تفاصيل معاناة أحدهم فقط؛ حيث بلغ عدد المتضررين 500 ألف متضرر، لكن الرحمة والتعاضد والتكافل مع بعضهم يسندهم، فقد تم تقديم 300 ألف سلة وحقيبة إيوائية وغذائية استفاد منها أكثر من مليون شخص، وشملت جميع الولايات في السودان بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليون دولار.
ونقل المالكي معاناة أحد الأهالي الذي كان يتفقد ويخدم أهله ويرفع لهم المعونات، مستغلًّا بصيرته عندما خذلته أبصاره وهو لديه سبعة من المكفوفين، ومع ذلك كان في الخطوط الأولى دعمًا وإنقاذًا.
وأوضح أنه عندما بدأ الفيضان كان مركز الملك سلمان حاضرًا بجسر جوي فيه الخيام وبطاطين الغطاء والمواد الغذائية.
واستعرض البرنامج قصة الكفيف العم أبو مدني الذي كان السبب بعد الله في نجاة قريته من الفيضانات والسيول التي ضربت السودان، وروى تجربته ولحظات الكارثة الأولى التي تسببت بشتات وفقدان منازل للكثير من أشقائنا السودانيين.
وعرض البرنامج كلمات ومشاعر عظيمة لمواطن سوداني عبّر عن حبه لمملكة الإنسانية وقائدها الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، خرجت من القلب ووصلت إلى القلب مباشرة.
وقد دأبت هيئة الإذاعة والتلفزيون على صنع ورعاية الإبداع لتحقيق التميز في المحتوى البرامجي من حيث التطوير؛ حيث حشدت طاقات خلّاقة لبرامجها في دورتها الرمضانية 2022 ببث أعمال متنوعة على جميع قنواتها ومنصاتها المختلفة، وعرض باقة مميزة من البرامج والمسلسلات لعددٍ كبيرٍ من نجوم المملكة والعالم العربي.