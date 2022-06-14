شاهد: عظمة الخالق تتجلى.. في الرياض شجرة تخترق العوائق متشبثة بالحياة

لم يستطع ذلك الجدار القديم، والغطاء البلاستيكي الثقيل فوقه، قهر إرادة تلك الشجرة الصامدة؛ فبدلاً من أن يقضي عليها اخترقته فروعها وأغصانها معلنة تشبثها بالحياة في وجه المصاعب. وعلى الرغم من أن الظروف لم تكن مواتية لبقاء الشجرة على قيد الحياة، مع وجود تلك العوائق للبقاء والنمو، إلا أنها ازدهرت، وامتدت فروعها لتمرَّ من خلاله، وتواصل رحلة البقاء!