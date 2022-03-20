شاهد .. عودة الدراسة بشكلٍ كامل وسط استعداد مسبق لاستقبال الطلاب والطالبات

أكد المدير العام للتعليم بالطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، أنه في هذا اليوم "الأحد" عادت الدراسة بشكلٍ كامل وسط استعداد مسبق لاستقبال الطلاب والطالبات، حيث تم تهيئة جميع المدارس بما تتطلبه المرحلة لتواكب العودة بشكلٍ كامل للانتظام في الفصل الدراسي الثالث بكل جديةٍ ونشاط، وسط أجواء صحية آمنة – ولله الحمد -، وأضاف أن عمليات التعلم مستمرة لتحقيق النتائج المأمولة واستكمال مسيرة النجاح والتفوق للطلاب والطالبات خلال هذا الفصل الدراسي.
ونوه بدور مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات الفعّال في تحقيق أهداف ورسالة التعليم، وأن الزيارات الميدانية كانت شاملة لجميع المدارس في مكاتب التعليم الداخلية والخارجية، لافتًا إلى دور أولياء الأمور الفعّال كونهم شركاء النجاح ودورهم الإيجابي في التعاون مع المدرسة من أجل تحقيق أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات النجاح والتفوق، من خلال المتابعة المستمرة لهم في تحصيلهم الدراسي والعلمي والتواصل مع المدارس.
وكانت قد استقبلت اليوم "الأحد" 2086 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أكثر من 255 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية، للفصل الدراسي الثالث، وسط بيئة صحية آمنة وجاهزة لإكمال الرحلة التعليمية للعام الدراسي الحالي، وسط متابعة ميدانية من قيادات الإدارة ومسؤوليها لمتابعة العودة الحضورية الكاملة وانتظام الطلاب والطالبات على مقاعد الدراسة.
وبدأت مدارس الطائف يومها الدراسي بالاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية التي صدحت بها المدارس وسط مشاعر من البهجة والسرور، رافعين أصواتهم مُحلقةً في الآفاق بكلمات النشيد الوطني، بعد توقف لنحو عامين منذ جائحة كورونا.
ووقف المدير العام للتعليم بالطائف على انتظام الطلاب وسير العملية التعليمية بمدرسة نوفل بن الحارث الابتدائية واطمأن على سير الدراسة منذ الحصة الأولى لليوم الدراسي، فيما كثفت الإدارة العامة للتعليم بالطائف الزيارات الميدانية للوقوف على سير العمل من قبل ما يزيد على 800 مشرف ومشرفة على جميع المدارس - بنين وبنات - منذ اللحظات الأولى للبدء بالطابور الصباحي وحتى الانتظام في الحصص الدراسية ومتابعة كل التجهيزات.
مديرو المدارس في كل المراحل التعليمية بالطائف كانت لهم كلمات توجيهية لأبنائهم الطُلاب، وذلك مع العودة الحضورية الكاملة هذا اليوم، حيث عبرَ مدير ابتدائية الإمام البخاري حامد بن ضيف الله الزايدي عن سعادته وهو يشهد الفرح في أعين أبنائه الطلاب وهم يعودون جميعًا لمدارسهم، وعودة حياتهم الطبيعية ومناشطهم اللاصفية داخل المبنى المدرسي، في ظل النجاح الباهر من قِبل وزارة التعليم في إدارة الأزمة، مثلها مثل بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة، وما اتخذته من إجراءات لحماية الأبناء من الطلاب والطالبات من ذلك الفيروس، والتدرج في الإجراءات والذي أوصلنا ولله الحمد لما نحنُ فيه اليوم من عودة حضورية كاملة، وسط استعدادات مبكرة وجهود مبذولة في ظل الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم من لدُن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والعمل المبذول من المسؤولين في وزارة التعليم، والإدارة العامة للتعليم بالطائف.
من جانب آخر، عبّر المعلمون والمعلمات عن سعادتهم وفخرهم بالعودة الحضورية الكاملة وما آلت إليه النتائج من نجاح كبير في التدرج نحو هذه اللحظة التي تُسجل - ولله الحمد - فخرًا لمنسوبي التعليم عامةً وما قاموا به من جهد طوال فترة الجائحة.
وقد رحبت أمانة محافظة الطائف عبر تغريدة على حسابها في "تويتر" جاء فيها: "نُرحب بعودة الطلاب والطالبات حضوريًا للدراسة في الفصل الدراسي الثالث، وعودة الحياة الطبيعية لليوم الدراسي بتفعيل جميع مرافق المدرسة".
وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب فندق قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مباريات مصغرة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.
من جهة أخرى، يجري المنتخب السعودي، غدًا الاثنين ، حصة تدريبية مغلقة عند الخامسة مساءً على "ملعب فندق قصر الإمارات".