شاهد .. عودة الدراسة بشكلٍ كامل وسط استعداد مسبق لاستقبال الطلاب والطالبات

مديرو المدارس في كل المراحل التعليمية بالطائف كانت لهم كلمات توجيهية لأبنائهم الطُلاب، وذلك مع العودة الحضورية الكاملة هذا اليوم، حيث عبرَ مدير ابتدائية الإمام البخاري حامد بن ضيف الله الزايدي عن سعادته وهو يشهد الفرح في أعين أبنائه الطلاب وهم يعودون جميعًا لمدارسهم، وعودة حياتهم الطبيعية ومناشطهم اللاصفية داخل المبنى المدرسي، في ظل النجاح الباهر من قِبل وزارة التعليم في إدارة الأزمة، مثلها مثل بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة، وما اتخذته من إجراءات لحماية الأبناء من الطلاب والطالبات من ذلك الفيروس، والتدرج في الإجراءات والذي أوصلنا ولله الحمد لما نحنُ فيه اليوم من عودة حضورية كاملة، وسط استعدادات مبكرة وجهود مبذولة في ظل الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم من لدُن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والعمل المبذول من المسؤولين في وزارة التعليم، والإدارة العامة للتعليم بالطائف.