شاهد.. "غار الصبايا" في "حازم قنا".. مَعْلم قديم لقياس رشاقة النساء يعود للواجهة مجددًا

هناك بالشمال الغربي من مركز قنا، وتحديدًا في وادي الحازم، يقع "غار الصبايا"، ذلك التكوين الصخري الذي لا يتجاوز عرضه الشبر، ولا يزال يحكي قصصًا من الماضي أشبه ما تكون بالخيال؛ فكم توافد عليه من النساء لقياس الرشاقة والتباهي بحسن القوام وجمال القد! وذلك من خلال العبور من وسطه. إنه مَعْلم ساد ثم باد، وأعادته وسائل التواصل الاجتماعي للواجهة.