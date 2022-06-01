شاهد.. فتحة في رصيف جزيرة وسطية تُربك مستخدمي شارع 64 بشرائع مكة

يُذكر أن أعمال ترميم وتطوير الجزيرة كانت تستخدم تلك الفتحات في الرصيف أثناء عملية رصف وتزيين الجزيرة الوسطية، وتُركت بعد توقف الأعمال فيها لحين الانتهاء من تمديدات الكهرباء والأشغال الأرضية، واستغل بعض أصحاب المركبات هذه المنافَذ للدخول منها بدلًا من استخدام الدوران المسموح به الذي لا يبعد سوى عشرات الأمتار.