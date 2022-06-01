شاهد.. فتحة في رصيف جزيرة وسطية تُربك مستخدمي شارع 64 بشرائع مكة

استغل بعضُ قائدي المركبات بحي الشرائع بمكة المكرمة، تهالك رصيف الجزيرة الوسطية بشارع 64 عمر قاضي، للدخول والوصول للشارع المعاكس بدلًا من الدوران المسموح به.
ورصدت عدسة "سبق" صباح اليوم، قيام عدد من المركبات باستخدام الرصيف المفتوح، وعبور الجزيرة الوسطية، والانتقال للطريق المعاكس؛ مما تسبب في عرقلة حركة السير، وأيضًا إرباك مستخدمي الطريق في الجهة المقابلة.
يُذكر أن أعمال ترميم وتطوير الجزيرة كانت تستخدم تلك الفتحات في الرصيف أثناء عملية رصف وتزيين الجزيرة الوسطية، وتُركت بعد توقف الأعمال فيها لحين الانتهاء من تمديدات الكهرباء والأشغال الأرضية، واستغل بعض أصحاب المركبات هذه المنافَذ للدخول منها بدلًا من استخدام الدوران المسموح به الذي لا يبعد سوى عشرات الأمتار.