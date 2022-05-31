شاهد "فرحة العرسان".. حفل زواج جماعي لـ160 من ذوي الإعاقة بالرياض

ولفت إلى أن الإنسان يمكنه تعويض أي جانب نقص في حياته بفضل التقنية والتطور والتسهيلات والإمكانيات التي نعيشها في بلادنا، إلا أن يكون هذا الشخص محبطًا ويشعر باليأس ونقص الهمة وعزيمة، فهي مشكلة نفسية لا حل لها إلا بيد الإنسان نفسه، متحدثاً عن ذاته بأنه "ولله الحمد يعمل وتزوج ويقود سيارته بنفسه ويتنقل عبر كرسيه المتحرك".