شاهد.. فرع هيئة التراث بحائل يشارك في يوم التراث العالمي

وعبّر بعض مرتادي المقهى عن سعادتهم بتعريفهم بتراثهم وامتلاكهم معلومات جديدة حول ذلك، كما تلقوا التوعية اللازمة بأهمية الحفاظ على كل جزء يمثل تراثا للآباء والأجداد، وأهمية التواصل مع الهيئة في حالة العثور على أحافير أو كتابات أو رسوم، لتتم دراستها والتعرف على عمرها والحفاظ عليها.