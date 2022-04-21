شاهد.. فرع هيئة التراث بحائل يشارك في يوم التراث العالمي

احتفى فرع هيئة التراث بمنطقة حائل، بيوم التراث العالمي، من خلال التركيز على التوعية بأهمية المحافظة على التراث، وإبراز مواقع التراث بالمنطقة ومحاولة تقديمها للعالم.
وكان الفرع قد شكّل فريقاً يجوب الأماكن العامة بمدينة حائل للتعريف بتراث منطقة حائل خاصة والمملكة عامة.
ووثقت "سبق" صوراً للفريق في أحد مقاهي القهوة بحائل، وظهر من خلالها أعضاء الفريق وهم يشرحون لرواد المقهى طبيعة الأماكن الأثرية بالمنطقة ويعرفونهم بأهمية الحفاظ على التراث العام والعمل على تسويقه للعالم لجذب سُيّاح للمنطقة.
وقد استمع عملاء المقاهي من أعضاء الفرع إلى شرح عن أهمية التراث في تاريخ الوطن والتعريج على بعض المواقع التراثية بمنطقة حائل وتاريخها، وذلك من خلال مطويات تم توزيعها داخل المقاهي تحوي صورًا ومعلومات عن كل موقع أثرى بالمنطقة.
وعبّر بعض مرتادي المقهى عن سعادتهم بتعريفهم بتراثهم وامتلاكهم معلومات جديدة حول ذلك، كما تلقوا التوعية اللازمة بأهمية الحفاظ على كل جزء يمثل تراثا للآباء والأجداد، وأهمية التواصل مع الهيئة في حالة العثور على أحافير أو كتابات أو رسوم، لتتم دراستها والتعرف على عمرها والحفاظ عليها.
وأكدوا أن المواقع التراثية في المنطقة ستمثل، لو تم الاهتمام بها، وجهة سياحية لجذب الزوار للمنطقة.