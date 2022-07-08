شاهد: فِرَق إسعافية تقدم خدماتها الطبية للحجاج في عرفات

يشهد مشعر عرفات اليوم التاسع من ذي الحجة، انتشارًا كبيرًا لسيارات الإسعاف المزودة بطواقم طبية وأجهزة تقنية متكاملة لخدمة الحجاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم عند الحاجة، بالإضافة إلى المستشفيات التي عملت وزارة الصحة على تجهيزها بكل ما تحتاجه، وعدد من الكوادر المدربة والجاهزة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة للحجاج في مشعر عرفات؛ وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرار الملحوظ، وما قد يصاحبها من إغماءات وضربات شمس قد يتعرض له الحاج لا سمح الله.