شاهد: فِرَق إسعافية تقدم خدماتها الطبية للحجاج في عرفات

يشهد مشعر عرفات اليوم التاسع من ذي الحجة، انتشارًا كبيرًا لسيارات الإسعاف المزودة بطواقم طبية وأجهزة تقنية متكاملة لخدمة الحجاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم عند الحاجة، بالإضافة إلى المستشفيات التي عملت وزارة الصحة على تجهيزها بكل ما تحتاجه، وعدد من الكوادر المدربة والجاهزة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة للحجاج في مشعر عرفات؛ وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرار الملحوظ، وما قد يصاحبها من إغماءات وضربات شمس قد يتعرض له الحاج لا سمح الله.
وكانت وزارة الصحة قد جهّزت مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعد من أهم النقاط الصحية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة؛ وذلك لانتشارها الواسع من خلال 93 مركزًا صحيًّا موزعة حسب النطاق الجغرافي؛ لتشمل جميع المشاعر المقدسة بمنى والجمرات وعرفات ومزدلفة؛ مما يمكّن وصول ضيوف الرحمن لها بشكل سريع ومباشر، وتحتوي على كل التجهيزات اللازمة من أدوية ومختبرات.