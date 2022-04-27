شاهد.. فرنسي يطوي أكثر من 6 آلاف كلم ليقضي العشر الأواخر معتكفاً بالمسجد الحرام

طوى "خيار أبو ياسين"، فرنسي من أصول جزائرية، أكثر من 6 آلاف كلم قادماً من باريس إلى مكة المكرّمة ليقضي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك معتكفاً في المسجد الحرام.
وقال المعتكف أبو ياسين في تقرير لقناة العربية "أنا أعمل في باريس ولديّ شركة نقل، وقد تتيسر لي الأمور كل عام إن شاء الله آتي إلى مكة المكرّمة شهراً و10 أيام كاملة للاعتكاف والعبادة، مشيراً إلى أن الأمور طيبة والخدمة جيدة للمعتكفين، معرباً عن سعادته وفرحته بالمجيء إلى المسجد الحرام لأداء العمرة وصلاة التراويح والاعتكاف.
"يذكر أنه بعد غياب عامين بسبب ظروف جائحة كورونا فُتحت أبواب الاعتكاف في الحرمين الشريفين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخصّصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبو توسعة الملك فهد -رحمه الله- للمعتكفين، ولا يُسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته.
واصدرت الرئاسة 1500 تصريح اعتكاف مع توفير التسهيلات كافة، مثل الخزائن الخاصة والإعاشة اليومية، وتم تخصيص خزانة لكل معتكف، كما خُصص للخزانات مكان في قبو توسعة الملك فهد عن يمين الداخل وعن يساره؛ كما أن هناك مواقع خاصة للرجال وأخرى خاصة بالنساء؛ وخصصت وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية، باب الملك فهد (73) المؤدي إلى القبو لدخول أغراض المعتكفين.
ونوّه المعتكفون بالخدمات المتميزة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي المسجد الحرام.
وفي هذا الصدد، أشار معتكف في المسجد الحرام إلى أنه يعتكف منذ أكثر من 20 عاماً واصفاً جميع الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين والمعتكفين بالمميزة التي لا يعلى عليها من نواحي التنظيم والتنسيق والنظافة والسحور والفطور.
وقال معتكف آخر إن تخصيص خزانات لكل معتكف برقم سرّي لوضع أغراضه الشخصية شيء مريح جداً.