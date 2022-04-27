شاهد.. فرنسي يطوي أكثر من 6 آلاف كلم ليقضي العشر الأواخر معتكفاً بالمسجد الحرام

وقال المعتكف أبو ياسين في تقرير لقناة العربية "أنا أعمل في باريس ولديّ شركة نقل، وقد تتيسر لي الأمور كل عام إن شاء الله آتي إلى مكة المكرّمة شهراً و10 أيام كاملة للاعتكاف والعبادة، مشيراً إلى أن الأمور طيبة والخدمة جيدة للمعتكفين، معرباً عن سعادته وفرحته بالمجيء إلى المسجد الحرام لأداء العمرة وصلاة التراويح والاعتكاف.