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شاهد.. "قافلة الحجاج المنوّمين" تغادر مستشفيات المدينة إلى المشاعر المقدّسة

ضمّت 14 إسعافاً وكابينة أوكسجين متكاملة وورشة متنقلة و60 كادراً طبياً
شاهد.. "قافلة الحجاج المنوّمين" تغادر مستشفيات المدينة إلى المشاعر المقدّسة
"قافلة الحجاج المنوّمين" تغادر مستشفيات المدينة إلى المشاعر المقدّسة
خالد الشاماني
خالد الشاماني

غادرت القافلة الطبية المخصّصة لنقل الحجاج المنوّمين بمستشفيات منطقة المدينة المنوّرة، صباح اليوم، متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرّمة، بعد السماح لهم بأداء مناسك الحج.

وانطلقت القافلة في الساعة الخامسة صباحاً من مدينة الملك سلمان الطبية، وضمّ فريق القافلة 14 إسعافاً تحمل 9 من الحجاج المنوّمين، وإسعافاً من العناية المركزة، فضلاً عن كابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة وحافلة، و60 كادراً طبياً في القافلة.

وكان "التجمُّع الصحي بالمدينة" قد أكمل منذ وقتٍ مبكرٍ جميع الإجراءات الخاصة بتفويج الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإشراف أمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

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