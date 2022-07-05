شاهد.. "قافلة الحجاج المنوّمين" تغادر مستشفيات المدينة إلى المشاعر المقدّسة

غادرت القافلة الطبية المخصّصة لنقل الحجاج المنوّمين بمستشفيات منطقة المدينة المنوّرة، صباح اليوم، متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرّمة، بعد السماح لهم بأداء مناسك الحج.
وانطلقت القافلة في الساعة الخامسة صباحاً من مدينة الملك سلمان الطبية، وضمّ فريق القافلة 14 إسعافاً تحمل 9 من الحجاج المنوّمين، وإسعافاً من العناية المركزة، فضلاً عن كابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة وحافلة، و60 كادراً طبياً في القافلة.
وكان "التجمُّع الصحي بالمدينة" قد أكمل منذ وقتٍ مبكرٍ جميع الإجراءات الخاصة بتفويج الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإشراف أمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.