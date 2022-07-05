شاهد.. "قافلة الحجاج المنوّمين" تغادر مستشفيات المدينة إلى المشاعر المقدّسة

وانطلقت القافلة في الساعة الخامسة صباحاً من مدينة الملك سلمان الطبية، وضمّ فريق القافلة 14 إسعافاً تحمل 9 من الحجاج المنوّمين، وإسعافاً من العناية المركزة، فضلاً عن كابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة وحافلة، و60 كادراً طبياً في القافلة.