شاهد قبل 46 عامًا.. صور نادرة لمشاركة "الحرس الوطني" في خدمة الحجاج

نشر الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني السعودي، صورتين إحداهما لأحد الضباط يقدم المساعدة لحجاج بيت الله الحرام عام 1397هـ، والأخرى توضح عمل عدد من الأفراد في تنظيم السير بالمشاعر المقدسة حج عام 1396هـ.
وتشارك وزارة الحرس الوطني بجانب كافة الوزارات ومختلف الجهات والقطاعات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وتنفذ الوزارة مع عدد من الجهات عدة مهام؛ منها الحفاظ على سلامة وراحة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وتشارك في أمن منطقة جسر الجمرات وتنظيم الحشود وتسهيل تفويج الحجاج.
ويأتي هذا في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.