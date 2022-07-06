شاهد قبل 46 عامًا.. صور نادرة لمشاركة "الحرس الوطني" في خدمة الحجاج

وتنفذ الوزارة مع عدد من الجهات عدة مهام؛ منها الحفاظ على سلامة وراحة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وتشارك في أمن منطقة جسر الجمرات وتنظيم الحشود وتسهيل تفويج الحجاج.