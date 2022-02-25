شاهد.. قصة رفض "أم عيّاد" بيع "قاطع بيت" في "نجناج حائل"

شاركت ام عياد الشمري من حائل، في جناح المنطقة الوسطى في فعالية "نجناج" بهدب تراثي أو ما يُسمى "قاطع البيت" الذي يستخدم قديمًا بتقسيم بيت الشَعَر إلى قسمين ويفصل بين الرجال والنساء.



وأكدت أم عياد لـ"سبق" أن القاطع الذي شاركت به في فعاليات يوم التأسيس، من تنفيذ والدتها قبل 50 عامًا، الذي احتفظت به بمستودع داخل بيتها طيلة هذه السنوات.



وأضافت أنه عُرض عليها مبالغ كبيرة جدًا في سبيل الحصول على القاطع من عدد من المهتمين ورجال الأعمال، إلا أنها رفضت بيعه؛ وذلك لحرصها على عدم التفريط في تراث الآباء والأجداد، فيما سمحت بالمشاركة به لتعريف أبناء وبنات الجيل الحالي على طبيعة بيوت آبائهم.



وأشارت إلى أن قواطع بيت الشَعَر يتم صنعها من الصوف الأسود والصوف الأبيض والقطن، فيما يتم تزيينه في رسومات عادة ما تكون متقاربة الشكل بين جميع قواطع بيوت الشعر عن البادية.



وأتقنت أم عايد حِرفة السدو "حياكة الصوف" التي ورثتها من والدتها، فيما شرحت لزوار الفعالية شرحاً عمليًا وحيًا لحياكة الصوف وصنع السدو ،وقد عرّفت الزوار على الأدوات المستخدمة لذلك كالمغزل، والميشع، والمنقادة، والتغزالة، والمدرة، والمنشزة، وقرن الغزال، ومراحل عملية السدو التي تبدأ من جزّ صوف الأغنام.



وعن طريقة حفظ بيت الشَعَر قديمًا، أفادت "أم محمد" إحدى المشاركات في الحرف اليدوية في الفعالية× بأن هناك طرقًا متعددة قديمًا لحفظ بيوت الشعر أو القواطع من العثة، كاستخدام القرنفل أو الملح أو الشروع في فتح بيت الشعر وتعريضه لأشعة الشمس من فترة لأخرى، فيما قاموا لاحقًا باستخدام مادة "السفنيك" بعد أن استوطن أفراد البادية في البيوت الشعبية في القرى، مع حرصهم على الاحتفاظ ببيت الشعر الذي يقطنونه في البادية.