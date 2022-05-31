شاهد.. قصة مبهرة لمواطن في "تصنيع النوافير والشلالات" من منزله

وأضاف: "قررت خوض غمار التجربة وبدأت في تصنيع أول نافورة مائية، ورغم بساطتها إلا أن العمل عليها استغرق مني قرابة الشهرين، كوني ما زلت مبتدئاً جديداً، وأواجه معوقات كثيرة من عدم توفر المواد المستخدمة في الصنع مثل المضخة والعوازل والإضاءة؛ على عكس وقتنا هذا حيث أصبحت المواد والخيارات متاحة ومتوفرة بشكل كبير".