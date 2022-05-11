شاهد.. قصة نجاح 3 سعوديات خاطرن بترك الوظيفة وركضن خلف شغفهن

وعن قرار الاستقالة من وظائفهن أكّدت بشناق، من جناح الشركة المشارك في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي تنظمه وزارة التعليم، أنه كانت هناك مخاطرة بترك الوظيفة المضمونة والراتب وراحة البال والأمان الوظيفي، إذ واصلنا العمل 3 سنوات في الشركة دون أن نأخذ أي راتب ولا أي أرباح حتى تقف الشركة على أقدامها ويصبح لدينا اسم في السوق وعملاء، والحمد لله كوّنا الآن شركة ناجحة فيها فريق عمل مكوّن من أكثر من 20 موظفاً وموظفة حول المملكة، ونحن سعداء بهذا الإنجاز.