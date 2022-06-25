شاهد.. كيف أحيا "العبيداء" و"الخزام" درب زبيدة في الحج بعد انقطاع 1311 عامًا

ويمر الدرب بخمس مناطق في المملكة هي "الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، مكة المكرمة"، وتوجد فيه 27 محطة رئيسية، بين كل محطة ومحطة نحو 50 كم، ومثلها محطات ثانوية، أو استراحة وهي استراحات تقام بين كل محطتين رئيستين، إضافة للمنازل والمرافق الأخرى المقامة على امتداد الطريق، كما وُضعت علامات على الطريق لإرشاد الحجاج في ذلك الوقت ووضعت برك لجمع الماء بطريقة ذكية جدًّا وفي أماكن مختارة بعناية فائقة وبمسافات مدروسة ليستفيد منها الحجاج للتزود بالماء.