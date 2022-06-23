شاهد.. كيف قدر أهالي حائل تواضع نائب أميرهم.. وماذا قالت "دينا" عن تكريمه لها

كشف مقطع تم تداوله على نطاق واسع في حائل اليوم، التواضع الكبير غير المستغرب لنائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وذلك بعد انحنائه لتناول عقال أحد الطلبة الذين كرمهم في حفل جائزة تعليم حائل للأداء التعليمي والإداري المتميز للعام 1443 هـ، بقاعة الشيخ علي الجميعة بمبنى غرفة حائل.