شاهد.. كيف قدر أهالي حائل تواضع نائب أميرهم.. وماذا قالت "دينا" عن تكريمه لها

كشف مقطع تم تداوله على نطاق واسع في حائل اليوم، التواضع الكبير غير المستغرب لنائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وذلك بعد انحنائه لتناول عقال أحد الطلبة الذين كرمهم في حفل جائزة تعليم حائل للأداء التعليمي والإداري المتميز للعام 1443 هـ، بقاعة الشيخ علي الجميعة بمبنى غرفة حائل.
وكان عقال الطالب قد سقط أثناء تكريم الأمير له خلال الحفل الذي حضره مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور منذر البليهد، وعدد من المسؤولين، فيما استوقف الأمير الطالب للتصوير معه كحالة وحيدة في الحفل.
مقطع الفيديو الذي جعله أهالي حائل حالات لتطبيق "واتس أب" لديهم ،عكس حب أبناء المنطقة للأمير، والإشادة بتواضعه ومدى تشجيعه لأبنائه والوقوف مع صغيرهم قبل كبيرهم.
وكرم الأمير فيصل الفائزين والفائزات بالجائزة، كما كرم المساهمين بنجاح الحفل والجائزة، معرباً عن تهنئته للفائزين وشكره للقائمين على نجاح الاحتفال.
من جهتها، قدمت الطالبة ديما بنت سعود عبدالله الشمري بالصف الثاني متوسط في المتوسطة الحادية عشرة، الشكر والعرفان لنائب أمير حائل على رعاية حفل تكريم المتميزين، مؤكدة أن الشهادة وعقد الورد اللذين استلمتهما من يديه، أغلى وأسمى تشجيع لها لمواصلة التميز في حياتها إن شاء الله.
وقالت الشمري: "اهتمام سموه بأبنائه الطلبة في المنطقة، سيسهم في تحفيزهم لزيادة تحصيلهم العلمي، وذلك في ظل دعم القيادة الرشيدة – أعزها الله – للتعليم بكافة مساراته"، مضيفة: "نسأل الله أن نكون عند حسن الظن، ننمي وطننا اليوم ونطور غده، متسلحين بعلم عظيم وإيمان أعظم بالله أولاً ثم بوطننا ثانياً".
وأهدت "الشمري" تميزها لوالديها اللذِين حرصا على تلبية جميع متطلباتها، للوصول إلى التميز وقطف أولى ثماره مساء أمس، مؤكدة أن التفوق والتميز أمنية عزيزة وهدية ثمينة يقدمها الطالب لوالديه خلال مرحلة دراسته.
وشكرت "ديما الشمري" معلماتها اللاتي منحنها الكثير من وقتهن الثمين وجهدهن الوفي المتمثل في تحفيزها وبث روح الجدّ والاجتهاد.