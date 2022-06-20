شاهد.. كيف كان يتنقل الأهالي بين تهائم وسروات عسير عبر "العقيب" والمسارات الصخرية

وأكد المواطن الشوكاني أن العقبة تشهد بصفة مستمرة مَن يحاول استكشافها والتنقل من قمتها إلى بطون أودية وسهول تهامة عبر تلك المسارات الصخرية التي كانت في القديم طريقًا تجاريًّا وسياحيًّا، والخيار الوحيد الذي يتنقل من خلاله أهالي المنطقة ومَن عاش بها هو المشي على الأقدام وركوب الدواب، إلى أن أتت السيارات وشقت عقبة الصماء وغيرها؛ ليختفي المشهد، ويعيده محبو الرياضات الجبلية والهايكنج مؤخرًا إلى الأذهان. وأبان أن عقبة القرون شهدت بطولة للمسير الجبلي، التي تزامن معها إعادة ترميم وتهيئة مسارها في عام 2018م إلا أن الأمطار والسيول جرفت تلك الترميمات رغم أنها لا تزال بصفة يومية تشهد إقبالاً وارتيادًا من قِبل الهواة والمتنزهين.