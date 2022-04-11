شاهد.. لحظات خشوع ما قبل الإفطار من ساحات المسجد النبوي

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية، أمس، مشاهد توافد المصلين إلى أبواب المسجد النبوي، وجهود الإرشاد والتوعية التي يقدمها الكادر الميداني من منسوبي الجهات الحكومية والمتطوعين كافة، واصطفاف الصائمين على موائد الإفطار في ساحات المسجد النبوي، في لحظات خشوع إيمانية في آخر ساعة قبل موعد الإفطار.