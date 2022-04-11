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شاهد.. لحظات خشوع ما قبل الإفطار من ساحات المسجد النبوي

فيما تتواصل الجهود الميدانية لمنسوبي الجهات الحكومية والمتطوعين
شاهد.. لحظات خشوع ما قبل الإفطار من ساحات المسجد النبوي
واس
واس

عزّزت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جهودها البشرية والتقنية لمواكبة توافد المصلين خلال أوقات الصلوات وتنظيم سفر إفطار الصائمين، وتهيئة الخدمات والأعمال التشغيلية الاعتيادية كافة، لينعم المصلون بالراحة والطمأنينة.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية، أمس، مشاهد توافد المصلين إلى أبواب المسجد النبوي، وجهود الإرشاد والتوعية التي يقدمها الكادر الميداني من منسوبي الجهات الحكومية والمتطوعين كافة، واصطفاف الصائمين على موائد الإفطار في ساحات المسجد النبوي، في لحظات خشوع إيمانية في آخر ساعة قبل موعد الإفطار.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي
المسجد النبوي

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