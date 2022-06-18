شاهد.. لحظات فرح لا توصف لخريجي الجامعات خلال احتفالات تخرُّجهم

تصدرت مشاهد الفرح ولحظات السعادة التي يعيشها خريجو الجامعات الأيام الحالية مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص رواد الفضاء الإلكتروني على تداول اللقطات المميزة على نطاق واسع، ولعل من أجملها وأكثرها برًّا ووفاء طلب الدكتورة الخريجة "عبير محمد مبارك العنزي"، الأولى على دفعتها بكلية الطب في جامعة تبوك، من أمير المنطقة بعد تكريمها أن يصعد والدها للسلام عليه، ومشاركتها لحظة التكريم.