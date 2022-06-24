شاهد.. لحظات من وصول ضيوف الرحمن إلى مدينة الحجاج بتبوك

وأكد عدد من الحجاج القادمين لأداء النسك هذا العام، في تصريحات لهم، إن خادم الحرمين الشريفين يواصل دائماً عطاءاته لإخوانه في كل مكان وفي مختلف الميادين، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في توفير الإمكانات والخدمات لخدمة الحجاج القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ليؤدوا نسكهم وشعائرهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة، منوهين بما وجدوه من تعامل طيب وترحيب وتيسير في الإجراءات، سائلين الله تعالى أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه.