شاهد ما بعد قرار إيقاف التباعد.. جاهزية الحرم فنياً وتشغيلياً لخدمة قاصديه

أكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بـ"شؤون الحرمين"، المهندس سلطان بن عاطي القرشي، على جاهزية منظومة الخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام واستعداد كامل القوى البشرية الفنية، لاستقبال قاصدي المسجد الحرام بعد صدور قرار الجهات المسؤولة بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد بالمسجد الحرام، وأن الوكالة ووفقًا لتوجيهات الرئيس العام قامت برفع الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية مع تهيئة المساحات المخصصة للصلاة، وللطواف والسعي لضمان جودة البيئة التعبدية لقاصدي بيت الله الحرام.