شاهد ما فعلته الأمطار بالطائف.. شاحنة معلقة على امتداد طريق حضن

ويستطيع المسافرون عبور هذا الجزء المتضرر من خلال "جزء بسيط" من الأسفلت الجديد لطريق الازدواجية الجاري تنفيذه، كما يجب على المسافرين اتباع قواعد السلامة وتجنب السرعة وتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بما يصدر من تحذيرات بهذا الشأن من الجهات المختصة.