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شاهد ما فعلته الأمطار بالطائف.. شاحنة معلقة على امتداد طريق حضن
هبوط جزء من الأسفلت.. وعلى المسافرين تجنب السرعة وتوخي الحذر
تسببت هطول الأمطار التي شهدتها محافظة تربة في هبوط جزء من الأسفلت على امتداد طريق حضن السريع، والذي يربط محافظة تربة بالطائف والمنطقة الجنوبية.
ورصدت "سبق" موقع هبوط الأسفلت بالقرب من مركز الدفاع المدني بطريق حضن، والذي تسبب في تعلق شاحنة كبيرة.
ويستطيع المسافرون عبور هذا الجزء المتضرر من خلال "جزء بسيط" من الأسفلت الجديد لطريق الازدواجية الجاري تنفيذه، كما يجب على المسافرين اتباع قواعد السلامة وتجنب السرعة وتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بما يصدر من تحذيرات بهذا الشأن من الجهات المختصة.
يُشار إلى أن طريق حضن يشهد كثافة عالية من المركبات على مدار العام، وخصوصاً في الإجازات الصيفية ومواسم الأعياد.