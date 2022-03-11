شاهد.. مبتعثو كانبرا يتلقون توضيحاً عن "سفير 2" وآلياته بالملحقية الثقافية

التقى القائم بأعمال الملحقية الثقافية في أستراليا، الدكتور ملفي الكليب الدوسري، مع المبتعثين والمبتعثات بمدينة كانبرا في لقاء مفتوح لمناقشة استفساراتهم الأكاديمية والمالية والاجتماعية والثقافية؛ وذلك بمقر الملحقية بحضور مسؤوليها.
وشدّد "الدوسري"، خلال لقائه مع الطلبة، على ضرورة استثمار الوقت، بما يمنح المبتعث فرصة جيدة للاستفادة من فترة الابتعاث على كافة مستوياتها.
وحرص "الدوسري" على الالتقاء بالطلبة الجدد بشكلٍ خاص للتوضيح لهم عن كيفية التعامل مع أنظمة "سفير ٢" الجديدة وشرح آلياتها لتجنيبهم أي تأخير قد يعيق مسيرتهم خلال فترة الابتعاث.