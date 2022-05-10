شاهد.. محافظ الطائف يقف ميدانياً على بعض المشاريع ويوجه بسرعة الإنجاز

وقف محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود، ميدانياً على مشروع طريق الردف والذي يربط بين شارع حسان بن ثابت ومنتزه الردف والذي يهدف إلى تعزيز سلاسة الحركة المرورية بالمدينة ووجه بسرعة إنجازه وتلافي العقبات.
وخلال الجولة وقف الأمير سعود على مشروع تنفيذ المدخل الغربي للمحافظة، والذي يهدف إلى تطوير وتوسعة المدخل، ويخدم المشروع الزوار والأهالي القادمين للمدينة من طريق الهدا.
وفي سياق متصل، زار المحافظ مبنى بلدية غرب الطائف واطلع على جهود إدارة الاستثمار التابعة لأمانة الطائف، بالإضافة إلى تدشينه خريطة الأساس لمحافظة الطائف باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
ورافق الأمير سعود بن نهار خلال الجولة الميدانية أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، والمختصون في تنفيذ المشاريع.