شاهد.. محافظ الطائف يقف ميدانياً على بعض المشاريع ويوجه بسرعة الإنجاز

وقف محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود، ميدانياً على مشروع طريق الردف والذي يربط بين شارع حسان بن ثابت ومنتزه الردف والذي يهدف إلى تعزيز سلاسة الحركة المرورية بالمدينة ووجه بسرعة إنجازه وتلافي العقبات.