شاهد.. مسابقة "أفلاج شيف" تظهر مواهب الشباب في طهي الأطعمة الشعبية

وتفصيلاً، أظهرت المسابقة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام تنافس خلالها المشاركون في تقديم أفضل وجبات السحور الرمضاني، بتجهيز وجبات شعبية متنوعة نالت إعجاب لجنة التحكيم، توج بعدها الفريق الفائز بالمركز الأول بمبلغ 2500 ريال، فيما حصل المركز الثاني على مبلغ 2000 ريال جميعها مقدمة من أسرة الأفلاج.