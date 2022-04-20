شاهد.. مسابقة "أفلاج شيف" تظهر مواهب الشباب في طهي الأطعمة الشعبية

أقامت جمعية التنمية الأسرية في محافظة الأفلاج مسابقة "أفلاج شيف" استهدفت خلالها شباب المحافظة لاكتشاف مواهبهم في طهي الأطعمة الشعبية وخصصت مبالغ مالية للفائزين في المسابقة.
وتفصيلاً، أظهرت المسابقة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام تنافس خلالها المشاركون في تقديم أفضل وجبات السحور الرمضاني، بتجهيز وجبات شعبية متنوعة نالت إعجاب لجنة التحكيم، توج بعدها الفريق الفائز بالمركز الأول بمبلغ 2500 ريال، فيما حصل المركز الثاني على مبلغ 2000 ريال جميعها مقدمة من أسرة الأفلاج.
وصاحب برنامج "أفلاج شيف" لقاءات أسرية تضمنت العديد من الفعاليات استضافت خلالها أسرية الأفلاج المهتمين في الجانب الأسري والصحة للحديث عن دور الأسرة في تنمية الأبناء ورعايتهم ليكونوا لبنة صالحة تخدم المجتمع والوطن.
وتحدث المشرف العام على أسرية الأفلاج فراج الزبران عن أهمية هذه البرامج والمشاركات الأسرية التي تنمي العديد من الجوانب الإيجابية من خلال إقامة الفعاليات الهادفة للشباب ومشاركة الأسرة والمجتمع فيها.
وقدم المشرف المالي إبراهيم الهزاع شكره لكل من دعم هذا البرنامج من الرعاة، مثمناً للمواطن "محمد الخرعان" الاستضافة في البيت التراثي "الروشن" طيلة أيام البرنامج.