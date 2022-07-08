شاهد.. مشاعر إيمانية وأدعية يغمرها الخشوع والسكينة باللحظات الأولى للحجاج في عرفة

تصوير- عبدالله النحيط
ترسم الصورة دومًا كل ما لا يمكن وصفه، وكل ما يسقط في زحام التفاصيل.. وهنا في المشاعر المقدسة قالت الصور كثيرًا عن التأهب الدقيق والمشاعر الفياضة والأماني الصادقة من حجاج بيت الله الحرام، بعد وصولهم لمشعر عرفات مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين، داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر، متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت الطرق ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.