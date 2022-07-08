محليات

شاهد.. مشاعر إيمانية وأدعية يغمرها الخشوع والسكينة باللحظات الأولى للحجاج في عرفة

متابعة مباشرة من مختلف القطاعات الأمنية بطرق ودروب المشاة لتنظيم خطط التصعيد والتفويج
شاهد.. مشاعر إيمانية وأدعية يغمرها الخشوع والسكينة باللحظات الأولى للحجاج في عرفة
مشاعر إيمانية وأدعية يغمرها الخشوع والسكينة
رائد القرفي
رائد القرفي

تصوير- عبدالله النحيط

ترسم الصورة دومًا كل ما لا يمكن وصفه، وكل ما يسقط في زحام التفاصيل.. وهنا في المشاعر المقدسة قالت الصور كثيرًا عن التأهب الدقيق والمشاعر الفياضة والأماني الصادقة من حجاج بيت الله الحرام، بعد وصولهم لمشعر عرفات مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين، داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر، متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت الطرق ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

حج 1443
بعثة المشاعر المقدسة

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