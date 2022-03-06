شاهد.. مشاعر الطلاب والمعلمين في أول أيام الاختبارات حضوريًّا بالرياض

بجاهزية عالية استقبلت مدارس تعليم الرياض، صباح اليوم، الطلاب والطالبات؛ لبدء الاختبارات التحريرية حضوريًّا لجميع المراحل الدراسية، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ورصدت "سبق"، خلال جولة لها، صباح اليوم، بمدرسة جابر بن حيان الابتدائية بحي النهضة بالرياض، استعدادات الطلاب ومشاعرهم لأداء الاختبارات حضوريًّا لأول مرة بعد انقطاع عامين بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المعلم بالمدرسة سعيد العمري لـ"سبق"، أن الإعداد كان جيدًا لاستيعاب الطلاب بالطاقة الكاملة لجميع الصفوف، كما تم ترتيب الطلاب وتوزيعهم على عدة لجان؛ واصفًا أجواء الاختبار بأنها ممتازة رغم أن الانقطاع خلال الفترة الماضية كان مؤثرًا.. وحَمِدَ الله الذي أذهب الغمة عن هذه الأمة؛ معربًا عن أمنيته بعودة حميدة وآمنة لجميع الطلاب والمعلمين.

بدوره، عبّر الطالب خالد الدوسري، عن سعادته بالاختبارات والعودة الحضورية للمدرسة؛ مشيرًا إلى أن الاختبارات والإجراءات كانت سهلة وميسرة؛ داعيًا الله أن يوفق جميع زملائه في أداء اختباراتهم.

وكانت إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، قد أنهت جاهزيتها العالية لبدء الاختبارات التحريرية حضوريًّا لجميع المراحل الدراسية، والتي بدأت صباح اليوم الأحد في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي؛ حيث أكدت وزارة التعليم تكثيف العمل ضمن منظومة متكاملة من الإشراف والمتابعة، والوقوف على مراحل الاستعداد قبل بدء الاختبارات؛ لضمان سيرها بالشكل الأمثل، ووفق الأهداف التي وضعتها اللجان المعنية بالمتابعة، والعمل على رصد مؤشراتها بشكل مستمر.

وشكّلت وزارة التعليم لجانًا مختصة؛ لتوزيع المهام والمسؤوليات، والإشراف على التنفيذ والمتابعة، ورصد الدرجات وتدقيقها، إضافة إلى استخراج النتائج وكشوف الدرجات وفق آليات عمل محددة؛ مؤكدة عنايتها بتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة لأدائها حضوريًّا وفق كل الإجراءات الاحترازية المبلغة من هيئة الصحة العامة "وقاية".