شاهد.. معاق "كفو" يتطوع لإعداد وتوزيع وجبات الإفطار بعرعر

ويحرص المتطوع مالك البديوي -من ذوي الإعاقة- أحد الفائزين بجائزة "كفو"، التي أطلقها الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في فرع التطوع على المشاركة في إعداد وتقديم الوجبات الرمضانية وتوزيعها على الصائمين مع غروب شمس كل يوم من شهر رمضان المبارك.