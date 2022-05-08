شاهد.. مفتي عام المملكة يستقبل المُهَنّئين بعيد الفطر المبارك

وبهذه المناسبة ألقى "آل الشيخ" كلمة هنّأ فيها منسوبي الرئاسة بهذه المناسبة السعيدة، معربًا عن شكره على ما أبدوْه من مشاعر طيبة؛ داعيًا الله جل جلاله أن يُعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة، في ظل قيادته الحكيمة وحث الموظفين على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل ومراقبة الله في السر والعلن.