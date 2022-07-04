شاهد.. مكاتب "البيئة" في الخرج والسليل وعفيف تنظّم جولات ميدانية على المسالخ

تفصيلاً، قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج بزيارات تفقدية لأسواق النفع العام، وأسواق بيع الأنعام والمسلخ المركزي، ومسلخ حي الخالدية بالخرج، ومركز الهياثم التابع للمحافظة، وتم الاطلاع على استعدادات وتجهيزات موسم عيد الأضحى المبارك.