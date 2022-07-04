شاهد.. مكاتب "البيئة" في الخرج والسليل وعفيف تنظّم جولات ميدانية على المسالخ

قامت مكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الخرج والسليل وعفيف بالجولات الرقابية على المسالخ وأسواق بيع الأضاحي.
ووقفت المكاتب على الاستعدادات المبكرة لموسم الأضاحي من خلال متابعة الخطط التنظيمية والتشغيلية لسير العمل في سوق بيع الماشية والمسالخ وأسواق النفع العام.
تفصيلاً، قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج بزيارات تفقدية لأسواق النفع العام، وأسواق بيع الأنعام والمسلخ المركزي، ومسلخ حي الخالدية بالخرج، ومركز الهياثم التابع للمحافظة، وتم الاطلاع على استعدادات وتجهيزات موسم عيد الأضحى المبارك.
وقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعفيف بجولات تفقدية شملت المسالخ وأسواق النفع العام للوقوف على جاهزيتها لعيد الأضحى المبارك.
ونفّذ مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة السليل يرافقه المختصون جولات ميدانية على الأسواق والمسالخ وسوق الأغنام في المحافظة للتأكّد من جاهزيتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك عام ١٤٤٣.