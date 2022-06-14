شاهد.. مكتبات الطفل في "عبدالعزيز العامة" تفتح أبوابها للزوار والاستمتاع بالأنشطة والبرامج

وتقدم مكتبات الطفل في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عددًا من البرامج الإثرائية الإبداعية التي تنمي ثقافة الطفل، وخيالاته، وتحفز فيه مبادئ المعرفة وحب الابتكار، ومن هذه البرامج والفعاليات: برنامج (قصتي) لتنمية مهارات الطفل الكتابية والخيالية، وبرنامج: (يوم من المستقبل) لتعزيز مهارات الطفل الاجتماعية، وبرنامج: (حلمي) ويعنى بصقل التفكير الإبداعي، وبرنامج: الفضول الإبداعي لتعزيز الاختراع والابتكار، بالإضافة إلى عروض مسرحية وتمثيلية، تقرب للأطفال عبر الحكايات والمشاهد القصصية والتجارب الحياتية وتوسع من مداركهم عبر التلقي والمشاهدة.