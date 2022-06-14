شاهد.. مكتبات الطفل في "عبدالعزيز العامة" تفتح أبوابها للزوار والاستمتاع بالأنشطة والبرامج

أعلنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن فتح مكتبات الطفل في مختلف فروعها بالرياض للزوار والاستمتاع بحضور الأنشطة والبرامج الإبداعية التي أعدتها المكتبة للأطفال في مختلف المراحل العمرية ما بين 4-15 عامًا، وذلك خلال فترة الدوام اليومي للمكتبة الذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا، وينتهي في الثامنة مساء بشكل يومي.
وتقدم مكتبات الطفل في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عددًا من البرامج الإثرائية الإبداعية التي تنمي ثقافة الطفل، وخيالاته، وتحفز فيه مبادئ المعرفة وحب الابتكار، ومن هذه البرامج والفعاليات: برنامج (قصتي) لتنمية مهارات الطفل الكتابية والخيالية، وبرنامج: (يوم من المستقبل) لتعزيز مهارات الطفل الاجتماعية، وبرنامج: (حلمي) ويعنى بصقل التفكير الإبداعي، وبرنامج: الفضول الإبداعي لتعزيز الاختراع والابتكار، بالإضافة إلى عروض مسرحية وتمثيلية، تقرب للأطفال عبر الحكايات والمشاهد القصصية والتجارب الحياتية وتوسع من مداركهم عبر التلقي والمشاهدة.
كما أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة برنامج »مهارات القرن 21» والذي يهدف إلى إعداد الطفل السعودي للمستقبل، بحيث يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وتشتمل هذه المهارات على: التفكير الناقد، والابتكار، والتواصل، والتعاون.
وستكون المكتبات المتنقلة، ومكتبات مصادر التعلم مفتوحة ومتاحة للأطفال في مختلف الأماكن والمناسبات العامة، تبعًا لبرامج القراءة التي تضعها المكتبة.
وكانت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قد وسعت مجال العناية بالطفل وثقافة الطفل، حيث أصبح قطاع الطفولة بالمكتبة يتضمن مختلف العناصر التي تؤدي إلى تقديم ثقافة نوعية معاصرة تتنقل ما بين الكتاب إلى العالم الرقمي والميديا مرورًا بالقصص المروية مقروءة أم مسموعة، والألعاب التعليمية، والمسابقات، والرسم، والعروض المسرحية الخاصة بالأطفال، وماراثون القراءة، فضلاً عن المؤلفات الخاصة بثقافة الطفل من قصص وآداب وتاريخ وعلوم وفنون.
وفي إطار سعي مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لتعزيز العلاقة بين الطفل والكتاب والتقريب بينهما، تبنت المكتبة تأسيس (نادي كتاب الطفل)، الذي يشتمل على 1500 عنوان من أفضل ما كتب في مجال أدب الطفل، من (80) دار نشر على مستوى عالمي.
وسخرت جميع الإمكانات المتوفرة لإعداد النادي بالشكل الذي يحقق أهدافه، ويتيح النادي الفرصة للأطفال بالاشتراك من جميع أنحاء المملكة لتثقيفهم، وزرع عادة القراءة لديهم بتقديم أفضل الكتب العربية المتميزة لفتح أبواب الثقافة والمعرفة لهم، بحيث تكون كتب المكتبة في يد كل طفل من أطفال المملكة، تحت شعار "ثقافة طفل تبني أمة"، ويحظى مشروع "نادي كتاب الطفل"، بإقبال متزايد من جانب الأطفال، حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من ١٨ ألف طفل على مستوى مناطق المملكة.