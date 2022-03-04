شاهد.. ملتقى مشرفي "المؤسس للحوار" يجود بإسهاماته بمناطق المملكة

نظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ملتقى مشرفي ومشرفات المركز في مناطق المملكة وذلك في مقره بالرياض.

افتتح اللقاء الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، بحضور نائب الأمين إبراهيم العسيري، ومشاركة 21 مشرفاً ومشرفةً يمثلون مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ورحّب "الفوزان"، في كلمته الافتتاحية، بالمشرفين والمشرفات، مؤكداً أن هذا اللقاء فرصة لاستعراض إسهاماتهم في مناطق المملكة المختلفة للحوار والتشاور، مشيراً إلى أنه امتداد للقاءات سابقة معهم لتطوير العمل.

وأشاد بالجهود التي يقومون بها في إيصال رسالة المركز لجميع مناطق المملكة، مشدداً على أن المركز يسعى دائماً لتقديم جميع التسهيلات؛ لإنجاح وإبراز دور المشرفين والمشرفات في جميع المناطق والمحافظات في خدمة رسالة الحوار.

يُذكر أن عدد فعاليات مشرفي ومشرفات المناطق خلال العام الماضي بلغ 116 فعالية ومشاركة استفاد منها نحو 15,976 مواطناً ومواطنة في جميع مناطق المملكة؛ منها 44 ديوانية حوارية، و43 مقهى حوارياً، و29 فعالية متنوعة.