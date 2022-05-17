شاهد.. منسوبو ابتدائية في "لبن الرياض" يزورون زميلهم الذي تعرَّض لحادث دهس

وقال مدير المدرسة "عبد الله بن سالم الدوسري"، لـ"سبق": آلمنا ما تعرَّض له الطالب في الصف السادس من حادثة دهس في شهر رمضان المبارك، وتسبّب ذلك في إلحاق الضرر به، الأمر الذي دفعنا من معلمين وطلاب للاطمئنان على صحته وزيارته في منزله، وتفعيلًا لواجبنا وما يُحاط بنا من مسؤولية مجتمعية؛ وعن كون المدرسة والمنزل تجمعهما علاقة وطيدة.