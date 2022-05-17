شاهد.. منسوبو ابتدائية في "لبن الرياض" يزورون زميلهم الذي تعرَّض لحادث دهس

في بادرة حسنة وتفعيلًا للشراكة المجتمعية، قام منسوبو مدرسة ابتدائية المنذر بن الزبير في ضاحية لبن بالرياض، بزيارة أحد طلاب المدرسة في منزله، إثر تعرُّضه لحادثة دهس خلال الشهر الماضي.
وقال مدير المدرسة "عبد الله بن سالم الدوسري"، لـ"سبق": آلمنا ما تعرَّض له الطالب في الصف السادس من حادثة دهس في شهر رمضان المبارك، وتسبّب ذلك في إلحاق الضرر به، الأمر الذي دفعنا من معلمين وطلاب للاطمئنان على صحته وزيارته في منزله، وتفعيلًا لواجبنا وما يُحاط بنا من مسؤولية مجتمعية؛ وعن كون المدرسة والمنزل تجمعهما علاقة وطيدة.
وأضاف "الدوسري": جاءت الزيارة إسهامًا ومشاركةً في الدور الاجتماعي للمدرسة وتعزيزًا لحالة الطالب التي تتطلّب الوقوف معه، والدعاء له.
وتابع: كما تأتي الزيارة حرصًا من إدارة المدرسة وكادرها التعليمي على تعويد الطلاب على الأخلاق الحميدة والقيم الاجتماعية الطيبة، ولاسيما أن المصاب هو زميلهم وتُعد هذه المبادرة أحد الواجبات المشتركة بين المدرسة والمنزل.