شاهد من أكبر جوامع إندونيسيا.. "آل الشيخ" يبشر بما أمر به خادم الحرمين

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ظهر اليوم، جامع الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، ضمن برنامج زيارته الحالية التي جاءت بناءً على الدعوة المقدمة له من وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا ياقوت خليل قوماس.
وكان في استقبال "آل الشيخ" لدى وصوله للجامع الإمام الأكبر لمسجد الاستقلال في جاكرتا الدكتور نصر الدين عمر، وعدد من العلماء والدعاة ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية؛ حيث استمع في بداية الزيارة إلى لمحة تاريخية عن جامع الاستقلال والمراحل التي مرّ بها.
إثر ذلك أدى الوزير والوفد المرافق له صلاة الجمعة بالجامع، وألقى كلمة عقب صلاة الجمعة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- الذين يسهرون الليل والنهار ليخدموا الإسلام والمسلمين ليقدموا كل الإمكانيات لبيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستقبلين جميع الحجاج والمعتمرين، ومقدمين لهم أعظم الخدمات التي تقدمها البشرية لإخوانهم من المسلمين.
وأضاف: "أبشركم ولله الحمد أن إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم في المدينة المنورة الذي كان في السابق يطبع نحو ثمانية ملايين نسخة من القرآن الكريم، ويوزع على المسلمين في العالم أن يقوم المجمع بكل طاقته وكل تجهيزاته ويطبع عشرين مليون نسخة من القرآن الكريم وتوزيعها في الحرمين الشريفين وفي جميع بلاد الدنيا للمسلمين إنشاء الله".
كما نقل "آل الشيخ" السلام والترحيب من جميع الطائفين والعابدين في المسجد الحرام ومن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يدعون ويتمنون لجميع المسلمين في العالم الأمن والاستقرار والرخاء.
ونوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى أن المسلمين ارتضى لهم الله سبحانه وتعالى، الإسلام دينًا وعقيدةً، وأمرهم أن يكونوا رحماء فيما بينهم وبجميع البشر بدعوتهم بالتي هي أحسن والاعتصام بحبل الله جميعا، وأن لا يتفرقوا وأن يكونوا دعاة خير ورحمة وسلام وفق المنهج الرباني الذي ارتضاه لهم في محكم القرآن الكريم وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا على المنهج المعتدل الوسطي الذي لا غلو فيه ولا تطرف ولا إرهاب.
وخاطب "آل الشيخ" الإندونيسيين قائلاً: "أيها المسلمون يجب علينا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا بالمعروف، وأن نحافظ على ديننا، وأن نكون قدوة حسنة في بذل الخير وعمل الخير والتواصي بالرحمة والعدالة"، مختتماً كلمته بسؤال الله أن يديم على إندونيسيًا الأمن والأمان والتقدم والازدهار.
رافق وزير الشؤون الإسلامية، خلال زيارته إلى جامع الاستقلال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، ووكيل الشؤون الإسلامية عواد العنزي، ووكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي عبدالعزيز بن محمد الحمدان، وعدد من المسؤولين بوزارتي الشؤون الإسلامية والشؤون الدينية الإندونيسية.