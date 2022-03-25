شاهد من أكبر جوامع إندونيسيا.. "آل الشيخ" يبشر بما أمر به خادم الحرمين

ونوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى أن المسلمين ارتضى لهم الله سبحانه وتعالى، الإسلام دينًا وعقيدةً، وأمرهم أن يكونوا رحماء فيما بينهم وبجميع البشر بدعوتهم بالتي هي أحسن والاعتصام بحبل الله جميعا، وأن لا يتفرقوا وأن يكونوا دعاة خير ورحمة وسلام وفق المنهج الرباني الذي ارتضاه لهم في محكم القرآن الكريم وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا على المنهج المعتدل الوسطي الذي لا غلو فيه ولا تطرف ولا إرهاب.