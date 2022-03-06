شاهد من الحرم.. صلاة دون تباعد وبيئة صحية تعتمد على تنقية الهواء 9 مرات يوميًّا

كما تتم عملية تنقية الهواء بنسبة 100%، من خلال عدة مراحل، منها سحب الهواء الطبيعي من سطح المسجد الحرام بواسطة مراوح السحب؛ حيث يوجه الهواء للفلاتر التي يتم تنظيفها يوميًّا، ثم يصل إلى وحدات التبريد وهي عبارة عن مرحلة تبريد أولية بعملية التبادل الحراري فيها، التي تستخدم الماء للتبريد من خلال مضخات للماء تصل إلى المسجد الحرام من منطقتي الشامية وأجياد، وتكون تنقية الهواء قبل دخوله لعملية التبريد من خلال ثلاثة فلاتر أخرى.