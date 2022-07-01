شاهد من الطائف.. جولة تفقدية للنقاط الصحية بطريق الحجاج إلى مكة

وأوضح مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، أن الصحة في الطائف سبق وأن اعتمدت خطة شاملة خلال موسم الحج باعتبارها خط الدعم الأول للمشاعر المقدسة وقد عززت من جهودها من خلال الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة عبر الطرق البرية، كما فعّلت مركز المراقبة بمطار الطائف لمعاينة الحجاج القادمين من خلال مطار الطائف الدولي، وأسهمت منذ وقت مبكر في دعم المشاعر المقدسة بطواقم في مختلف التخصصات.