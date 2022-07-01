محليات

شاهد من الطائف.. جولة تفقدية للنقاط الصحية بطريق الحجاج إلى مكة

نفّذها "القحطاني" للتأكد من جاهزية مركزي "ميقات السيل والموسمي"
شاهد من الطائف.. جولة تفقدية للنقاط الصحية بطريق الحجاج إلى مكة
سعيد القحطاني خلال تفقده النقاط الصحية
سبق
سبق

تفقّد مدير "الصحة" في الطائف سعيد القحطاني، النقاط الصحية في طريق الحجاج إلى مكة عبر طريق السيل، يرافقه عدد من القيادات الصحية بالمحافظة.

واستعرض "القحطاني" جاهزية المركز الصحي بميقات السيل الكبير والمركز الصحي الموسمي بالبهيتة.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، أن الصحة في الطائف سبق وأن اعتمدت خطة شاملة خلال موسم الحج باعتبارها خط الدعم الأول للمشاعر المقدسة وقد عززت من جهودها من خلال الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة عبر الطرق البرية، كما فعّلت مركز المراقبة بمطار الطائف لمعاينة الحجاج القادمين من خلال مطار الطائف الدولي، وأسهمت منذ وقت مبكر في دعم المشاعر المقدسة بطواقم في مختلف التخصصات.

الطائف
صحة الطائف
موسم الحج
مكة المكرمة
طريق السيل
طريق الحجاج
حج 1443هـ

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