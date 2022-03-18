شاهد من الطائف.. فرق تتعقب الآبار المكشوفة وتردمها في 15 موقعاً

تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، من ردم آبار مهجورة ومكشوفة في 15 موقعاً متفرقاً بالمحافظة، خلال 45 يومًا ماضية، وذلك من خلال فرق تعقبية جاءت بتوجيه ومتابعة من أمين المحافظة الدكتور أحمد القثامي.
الجولة نفّذتها الوكالة على عدة مواقع بمشاركة الجهات المعنية على تلك المواقع، وذلك عقب بلاغات وردت عن وجود آبار مكشوفة ، تعاملت معها الأمانة بكل جدية، وتم اتخاذ اللازم حيالها.
وتهيب الأمانة بكل مَن يشهد مثل تلك الآبار، الإبلاغ عنها لكي يتم اتخاذ الإجراءات حيالها من خلال ردمها وإلغاء خطورتها، وتلافياً لحوادث سقوط أشخاص بداخلها، قد تشهدها في حال بقائها مكشوفة.