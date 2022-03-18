شاهد من الطائف.. فرق تتعقب الآبار المكشوفة وتردمها في 15 موقعاً

تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، من ردم آبار مهجورة ومكشوفة في 15 موقعاً متفرقاً بالمحافظة، خلال 45 يومًا ماضية، وذلك من خلال فرق تعقبية جاءت بتوجيه ومتابعة من أمين المحافظة الدكتور أحمد القثامي.