شاهد من العارضة.. ضبط عمالة مخالفة حَوّلت منزلها مقرًّا لإعداد السمبوسة

وأشار "الخياط" إلى أن عدد المحلات التي يقوم المراقب الصحي بالتفتيش عليها، لا تقل عن 8 محلات خلال جولاته اليومية والتي يتم رصدها يوميًّا، وسيتم تحرير المخالفات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية، وتوفير الاشتراطات الصحية، وتسجيلها على منصة "امتثال".