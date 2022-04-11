شاهد من العارضة.. ضبط عمالة مخالفة حَوّلت منزلها مقرًّا لإعداد السمبوسة

في أجواء غير صحية، حوّلت عمالة في محافظة العارضة، مقر سكنها غير المجهز بالاشتراطات الصحية، إلى مكان لإعداد رقائق السمبوسة؛ مستغلة الطلب المتزايد عليها في شهر رمضان؛ حيث تمكنت فِرَق الرقابة الصحية من ضبطهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ومصادرة كميات منها.
وتفصيلًا؛ فاستمرارًا لجهود الرقابة الصحية ببلدية العارضة شرق منطقة جازان؛ تم ضبط سكن عمالة مخالفة تقوم بتجهيز وإعداد رقائق السمبوسة قبل توزيعها على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة؛ حيث تم مصادرة 70 كجم من الرقائق وإتلافها على الفور، وعلى ذلك جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.
وكانت أمانة منطقة جازان قد أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ حيث أعلنت خطة عمل استثنائية لشهرٍ، تَوزعت على فترتين صباحية ومسائية؛ لضمان تغطية الأعمال والخدمات المقدمة طوال اليوم.
وركّزت الخطة على تنفيذ عدد من الجولات الرقابية التفتيشية الاستباقية لبعض المنشآت الغذائية؛ للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك بصفة خاصة.
وقد تم تخصيص 219 مراقبًا مختصًّا في أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ٢٥ المرتبطة بها؛ لتنفيذ الجولات الرقابية الميدانية؛ وذلك لتكثيف أعمال الرقابة على الاشتراطات الصحية.
وأوضح وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط، أن تكثيف أعمال الرقابة الصحية، يستمر على المنشآت الغذائية والتموينية ومحلات الصحة العامة والمطاعم والبوفيهات ومستودعات الأغذية، وتسير الخطة وفق النطاقات المحددة للمراقبين على مدار ساعات العمل المحددة لكل مراقب.
وأشار "الخياط" إلى أن عدد المحلات التي يقوم المراقب الصحي بالتفتيش عليها، لا تقل عن 8 محلات خلال جولاته اليومية والتي يتم رصدها يوميًّا، وسيتم تحرير المخالفات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية، وتوفير الاشتراطات الصحية، وتسجيلها على منصة "امتثال".