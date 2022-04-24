شاهد من العقيق.. شقيقان يقتحمان سيلًا بصهريج وينقذان ستينيًّا وأغنامه ومركبته

وأضاف: "عندما اقتربنا من المركبة، وجدنا ستينيًّا ومعه أغنامه في الصندوق الخلفي للمركبة، فانتقلت من الصهريج إلى سقف سيارته، ثم بدأت في مساعدته للانتقال للشاحنة، وبقيت ممسكًا به حتى خرجنا به إلى بر الأمان، ثم عدنا لمركبته بعد انخفاض السيل قليلًا وأخرجناها بما فيها من أغنام.