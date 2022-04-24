شاهد من العقيق.. شقيقان يقتحمان سيلًا بصهريج وينقذان ستينيًّا وأغنامه ومركبته

نجح شقيقان عشرينيان في استخدام صهريج وإنقاذ مواطن ستيني وأغنامه من الغرق، في سيول مركز وراخ بمحافظة العقيق، بعد تعطل مركبته وازدياد تدفق السيل.
وقال الشاب نايف عايض الغامدي لـ"سبق": "أثناء مروري بمركبتي شاهدت السيول تحاصر مركبة، وفورًا أبلغت شقيقي (طارق)، وتم إحضار الصهريج الذي كان يقوده واقتحمنا السيل لإنقاذ قائد المركبة".
وأضاف: "عندما اقتربنا من المركبة، وجدنا ستينيًّا ومعه أغنامه في الصندوق الخلفي للمركبة، فانتقلت من الصهريج إلى سقف سيارته، ثم بدأت في مساعدته للانتقال للشاحنة، وبقيت ممسكًا به حتى خرجنا به إلى بر الأمان، ثم عدنا لمركبته بعد انخفاض السيل قليلًا وأخرجناها بما فيها من أغنام.
وأوضح الستيني عبدالله بن عشيش الرفاعي الغامدي لـ"سبق": "هؤلاء الشبان الشجعان هم نموذج من شبابنا السعودي النبيل؛ كنت في هذا الموقع والأمطار خفيفة؛ إلا أن تعطل سيارتي وازدياد غزارة أمطار الرحمة وتدفق السيل؛ وضعني في موقع الخطر، فسارعوا لإنقاذي فجزاهم الله خيرًا وكتب أجرهم، وأدام على وطننا وقيادتنا وشعبنا السعودي الخير والأمن والترابط".
يُذكر أن الشابيْن نايف (23 عامًا) وطارق (21 عامًا) من أهالي محافظة العقيق، عاطلان لا يزالان يبحثان عن فرصة وظيفية.