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شاهد من الليث.. حريق في أشجار " السلم الأمريكي " بالعين الحارة
يبعد 3 كم عن المنتزه الذي يرتاده الزوار على مدار الساعة
وثقت مقاطع فيديو، نشوب حريق في غابة العين الحارة شرقي محافظة الليث قبل ساعة من الآن، التي يتكاثر فيها " السلم الأمريكي " دون معرف الأسباب التي أدّت إلى اندلاعه.
وبحسب المعلومات فإن مكان الحريق ليس بمقربة من منتزه العين الحارة الغنية بالمياه الكبريتية، والتي يرتادها الزوار على مدار الساعة، ويبعد مسافة لا تقل عن الثلاثة كيلومترات تقريباً.
ولم تُعرف أسباب الحريق حتى الآن، حيث اندلع في " السلم الأمريكي " وسط تخوف من توسع نطاقه ويُطال شجر الأراك الموجودة بشكل كبير في المنطقة.