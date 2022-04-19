شاهد من الليث.. حريق في أشجار " السلم الأمريكي " بالعين الحارة

وثقت مقاطع فيديو، نشوب حريق في غابة العين الحارة شرقي محافظة الليث قبل ساعة من الآن، التي يتكاثر فيها " السلم الأمريكي " دون معرف الأسباب التي أدّت إلى اندلاعه.