شاهد من تبوك.. 200 ألف طالب يؤدون الاختبارات وسط بيئة مهيأة

من جهته، أكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، ماجد بن عبدالرحمن القعير، أن جميع الطلاب والطالبات في منطقة تبوك قد أدوا الاختبارات وفق ما ورد من الوزارة من تنظيمات؛ خصوصًا فيما يتعلق بالطلاب وسلامتهم؛ منوهًا بأن إدارة تعليم منطقة تبوك سخرت كل إمكانياتها بجميع إداراتها وأقسامها لتهيئة الجو المناسب للطلاب ودعمهم في تحصيلهم العلمي، مع مراعاة الجوانب الصحية والنفسية لهم.