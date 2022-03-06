شاهد من تبوك.. 200 ألف طالب يؤدون الاختبارات وسط بيئة مهيأة

أدى، اليوم الأحد، أكثر من 200 ألف طالب وطالبة الاختبارات الحضورية لنهاية الفصل الدراسي الثاني بجميع المراحل الدراسية بتعليم منطقة تبوك.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، قد أنهت جميع الاستعدادات للاختبار، وتنظيم القاعات وتهيئتها لاستقبال الطلاب وفق بروتوكولات صحية واحترازية، تخللها زيارات إشرافية للمتابعة والدعم والمساندة.
من جهته، أكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، ماجد بن عبدالرحمن القعير، أن جميع الطلاب والطالبات في منطقة تبوك قد أدوا الاختبارات وفق ما ورد من الوزارة من تنظيمات؛ خصوصًا فيما يتعلق بالطلاب وسلامتهم؛ منوهًا بأن إدارة تعليم منطقة تبوك سخرت كل إمكانياتها بجميع إداراتها وأقسامها لتهيئة الجو المناسب للطلاب ودعمهم في تحصيلهم العلمي، مع مراعاة الجوانب الصحية والنفسية لهم.
وأوصى "القعير" المعلمين والمعلمات بأهمية الاهتمام بنواتج التعلم، وإخراج الاختبارات بالشكل المناسب وفق الخطط الدراسية، لتعكس نواتج الطلاب الحقيقية وقياسها وتقويمها للوصول لأفضل النتائج والمستويات بإذن الله.