شاهد من جازان.. الأمطار تُجري السيول والشلالات وتصاحبها موجة برد

تشهد منطقة جازان، اليوم، أمطاراً غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بموجة برد، تشمل أجزاء من محافظات: الداير، وفيفاء، والعيدابي، وهروب، والريث، إضافة إلى المحافظات الجنوبية، مما تسبب في جريان السيول والشلالات.