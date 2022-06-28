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شاهد من جازان.. الأمطار تُجري السيول والشلالات وتصاحبها موجة برد
الدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة ويحذر من خطر الدخول إلى الأودية
تشهد منطقة جازان، اليوم، أمطاراً غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بموجة برد، تشمل أجزاء من محافظات: الداير، وفيفاء، والعيدابي، وهروب، والريث، إضافة إلى المحافظات الجنوبية، مما تسبب في جريان السيول والشلالات.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وشددت على ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.
وأوصى "المدني" بعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.