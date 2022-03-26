شاهد من جاكرتا.. "آل الشيخ" يُكرم الفائزين بمسابقة "سلطان للقرآن والسنة"

وخلال الحفل، ألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كلمة قال فيها: "نحن نجتمع في هذا اليوم المبارك لتكريم أهل القرآن وخاصته من المتسابقين والمتسابقات على جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، الذي بلغت هذا العام الرابع عشر، ‏ولا شك أن مثل هذه الأعمال الجليلة ‏التي يتبناها أي إنسان ‏يبقى أثرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في موازين أعمال ‏الذي يبذل في سبيل الله وفي أوجه الخير مما أعطاه الله، سبحانه وتعالى، ولا أعظم من أن يبذل الإنسان في بناء الإنسان ‏من خلال الدعم والمؤازرة من مؤسسات تعليمية في جميع تخصصاتها والتي يكون مردودها على الإنسان والمجتمع عظيم جدا، خاصة ‏إذا كان هذا الدعم لحفظة كتاب الله".