شاهد من جدة.. جولات ميدانية لقيادات التعليم تتفقد منظومة الاختبارات

وأضاف أن القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية "بنين - بنات" سيتواجدون فترة الاختبارات ميدانياً، لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في المدارس، راجيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق، مهيبًا في الوقت ذاته بأولياء الأمور بالتكامل والتعاون مع المدرسة من أجل مصلحة الأبناء من خلال تكثيف متابعتهم والإشراف على مراجعتهم للمواد الدراسية، لاسيما في مرحلة الاختبارات.