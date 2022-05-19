شاهد من جدة.. 12 شاباً يعلنون إقلاعهم عن التدخين ورغبتهم في العلاج

أعلن 12 شاباً، خلال زيارتهم لمعرض جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة والذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ بمقر مؤسسة البريد السعودي بالمحافظة "سبل"، إقلاعهم عن التدخين ورغبتهم في العلاج.
وقد اشتمل المعرض الذي حضره عشرات الزوار على عدد من المنشورات التوعوية والأعضاء المسرطنة والشاشات التعريفية، بالإضافة لوجود أطباء مختصين للكشف على الراغبين في العلاج، وقد وجد المعرض تفاعلاً من الزوار؛ حيث أبدى 12 شخصاً منهم رغبتهم في ترك التدخين والانضمام للبرنامج العلاجي بعيادات جمعية كفى الثابتة.
من جهته، أعرب مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، عن شكره لإدارة البريد السعودي على تسهيلها إقامة معرض الجمعية وتعاونها الكبير في نجاحه، مشيراً إلى أن هذه المناسبات العالمية تعد فرصة ثمينة لتكثيف برامج التوعية لحماية أبناء وبنات الوطن من مخاطر السموم.