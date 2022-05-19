شاهد من جدة.. 12 شاباً يعلنون إقلاعهم عن التدخين ورغبتهم في العلاج

وقد اشتمل المعرض الذي حضره عشرات الزوار على عدد من المنشورات التوعوية والأعضاء المسرطنة والشاشات التعريفية، بالإضافة لوجود أطباء مختصين للكشف على الراغبين في العلاج، وقد وجد المعرض تفاعلاً من الزوار؛ حيث أبدى 12 شخصاً منهم رغبتهم في ترك التدخين والانضمام للبرنامج العلاجي بعيادات جمعية كفى الثابتة.